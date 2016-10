Andere artikelen







|Operatie geslaagd;-)

Yes, de eerste staaroperatie ( linkeroog) is achter de rug. En net wat velen van jullie al lieten weten: het viel mee. Eigenlijk wist ik dat ook wel maar tja...



We werden ontvangen door een hartstikke aardige jonge vrouw en ik kreeg meteen te horen dat er een tabletje onder mijn ooglid ingebracht zou worden om de pupillen te verwijden.. Klinkt raar( ik had dat ook wel al gelezen maar wist niet wat ik me daarbij voor moest stellen. Enfin na tijdje wachten werd dat gedaan, nou zo ń klein tabletje heb je nog nooit gezien;-) merkte er ook niks van. .

Na een uur - zo’n tijd is nodig voordat het pilletje het werk gedaan heeft - in de rolstoel op weg naar de operatiekamer ( andere etage) kreeg leuk gesprek met mijn brengster. Zij vertelde ( door een vraag ) dat ze 5 kg boven haar gewicht zat, toen moest ik lachen en vertelde dat ik ( mede door medicijnen, ziekte etc. nu op 14 kg boven mijn normale gewicht zat. Kregen we de slappe lach in de lange gangen.Daar moest ik in andere rolstoel en van de mijnheer die mij daar installeerde kreeg ik een soort schort voor, kapje op mijn hoofd en we gingen op weg. Hij vroeg of dit mijn eerste of tweede oog was. Eerste. Hij: wat moeten we blij zijn, hier worden we aan twee ogen geholpen, in Indonesië ( daar kwam hij vandaan) moet je blij zijn als je aan 1 oog geholpen wordt. Ik even doorvragen waarom dat was, capaciteit genoeg, kennis van artsen genoeg, maar..... er zijn teveel mensen die er last van hebben, ze kunnen het niet bolwerken. Ik had nog een waslijst vragen, maar toen waren we al bij de arts. Leuke lieve vrouw. En daar begon het : doek over je gezicht zodat alleen het te opereren oog "open"ligt ,druppelen en het spoelen etc. was wel lachen, want ik dacht dat ik best mijn oog stil hield, mooi niet dus, want ze zei constant: niet naar links, niet naar rechts, wel recht vooruit. Nou, nou. Na ruim half uur was het klaar. Dop op mijn oog En ging ik weer richting wachtkamer waar zoonlief op me zat te wachten.

Elke dag viermaal druppelen ( 4 weken) en de volgende dag voor controle. Gek hoor lopen als je maar met 1 oog iets kunt zien.



Arts was tevreden en zei: wat vond ik het naar dat ik je steeds moest waarschuwen. Nou ja, het blijkt dat ik nogal bewegelijke ogen heb, ( onrust !!) dat heeft een vriendin van me ook wel eens gezegd, tijdens een vakantie, dat 's nachts mijn oogleden maar steeds in beweging zijn.

Tijdens die controle heb ik meteen afspraak gemaakt voor het tweede oog, het moet toch, dan ook maar zo gauw mogelijk. en daar ga ik dan zeker zonder angst heen. dat wordt november.



Binnenkort krijg ik een behoorlijke zware inspanningstest i.v.m. mijn kortademigheid. longarts wil dit omdat ze met mijn klachten niet verder komen, als dat achter de rug is krijg ik de hartkatheterisatie.... ik wacht hetmaar allemaal af. en intussen hang ik hier wat rond, met lopen kom ik nog niet verder dan de galerij - heeft mede te maken met de rug etc., lucht happen etc.;-)



En intussen lees ik zoveel mogelijk wat jullie allemaal schrijven;-)













Geplaatst op 03 oktober 2016 21:12 en 62 keer bekeken

Gribou---Greet 03 okt 2016 21:31 Leuk om te lezen hoe de staar operatie bij jou ging , zo anders dan ik heb ervaren , maar goed mijn ervaring is ondertussen 17 jaar oud .

Fijn dat je aan het andere oog al redelijk snel geholpen kunt worden .

Ik wens je heel veel sterkte met alles !!

groetjes Greet



Gast 03 okt 2016 21:42 Fijn dat het zo goed gegaan is. Weet je dat je met een inspanningstest bij een longfunctie onderzoek nog even moet wachten na een staaroperatie? Bij de oogarts kunnen ze je vertellen hoelang het duurt voordat je die test mag doen.



groet Lucia















Redone 03 okt 2016 21:48 Wat goed Hera dat het zo is meegevallen, nu kun je zonder angst je andere oog laten doen, verder wens ik je heel veel sterkte met alles, maar dit is al weer heel fijn!!!!



Marianne 03 okt 2016 21:55 Getverdegetver- wat ben je toch een flinkerd.. ik voel de gilzenuwen al borrelen bij de gedáchte, dus hup Hera hup!















Tteun 03 okt 2016 21:57 Mooi nieuws om te lezen dat het goed is verlopen.Gr. Teun



Tharisis 03 okt 2016 22:41 Nu ik jouw relaas lees, Hera, komen mijn beide staaroperaties van vorig jaar weer kraakhelder bovenborrelen. Wat vergeet je zoiets toch snel eigenlijk... Zoals jij het beschrijft ging 't bij mij ongeveer ook.

Als 't goed is kun je nu al weer goed zien met dat ene oog!

Op naar de tweede!!!

Er wordt nog verder aan je gesleuteld begrijp ik. Helemaal goed! Misschien helpt 't je weer op weg om zo gezond mogelijk te worden. Niks doen levert ook niets op. Dapper dat je dat zelf ook wilt!

Je maakt galerijwandelingen...denk ik meteen aan kunstgalerijen!

Kon men daar maar een hele reeks mooie kunstwerken ophangen voor jou...elke dag een andere collectie aan laten rukken! Och... kon ik maar toveren, Hera, dan wist ik het wel!

Fijn dat je weer efkes schrijft, doet heel goed!

Groetjes uit Babberich,

Toos (en ook een beetje van Cor)