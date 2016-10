vervolg

Nou zal ik dan nog maar weer eens vervolg schrijven over ziekenhuisbezoeken etc.;-) om te beginnen dan he want k heb ook nog iets leuks te melden maar het zal niet lukken om dat achter elkaar te doen

Oogoperatie: voor de operatie was het zicht 40% en na de operatie 80%. volgende week tweede oog aan de beurt nou als de uitslag daarvan net zo is ben ik mooi spekkoper;-)

Longarts en cardioloog hadden afgesproken dat ik eerst maar inspanningstest moest doen ( longarts) pff dat viel niet mee. eerst longfunctie ( heb ik al ..tig keren gehad) toen op een soort ligfiets, bloeddrukmeter om, plakkers op borst en rug, knijper op oor en zo nog wat dingen en toen...trappen maar en steeds zwaarder en zwaarder. tussendoor prikken in polsslagaders. was gewaarschuwd dat dat heel pijnlijk zou zijn, nou ik vond het een fluitje;-0|. Uitslag: bloeddruk steeg tijdens inspanning heel erg maar ook daarvoor niet best.

duidelijk werd dat het zeker met mijn hart te maken heeft ( daarvoor liep ik al bij cardioloog) longen zullen nooit meer helemaal beter worden, maar mijn kortademigheid kan daarvan niet het gevolg zijn ( althans niet in deze mate) dus ik ga weer het volgende circuit in. Prednison zal ik nog maanden moeten slikken en daardoor zal mijn gewicht ook nog niet zakken, snik....14 kg boven mijn normale gewicht...errug hoor. Nu maar afwachten wanneer dat allemaal zal gebeuren. Arts moest nog lachen. Hij zei: ik hoor het je nog zeggen: "2015 was mijn rampjaar, maar 2016 word "mijn" jaar , maar ik zie dat nog niet zo. mijn antwoord: "nou dan schuiven we dat op en wordt 2017 "mijn" jaar. "Ja toch! Jammer genoeg moest ik van deze longarts afscheid nemen. en gisteren heb ik nu maar eens wat nieuwe kleren besteld want 14 kg ga je ook in omvang merken he;-) en winkelbezoek is nog wat moeilijk voor me.

op naar het volgende. ja want b.v. afgelopen week heb ik elke dag in het ziekenhuis gezeten ( denk dat ik toch ga vragen of ik mijn bed daar neer mag zetten;-)

ruggenprik voor de zoveelste keer. had me voorgenomen dat dit de laatste keer zou zijn en dat ik anders zou vragen of ze me toch niet wilden opereren.kreeg bericht dat ik andere arts zou krijgen. vorige keren moest ik zitten, goed vooroverbuigen zodat bolle rug ontstond en dan ploep naald erin. ik vond het niet erg, voelde er amper iets van. nu kwam ik kamer in en moest op buik gaan liggen, dik kussen onder mijn buik. en ja eerst verdoving, toen de echte prik... maar dat bleef aan de gang en arts, ( anaethesioloog) ging duwen, kneden etc. pijnlijk. Op mijn: "nou dit is geen gewone prik:"zei hij: "nee ik kom er niet tussen nou dat een paar keer, kan ik me niets bij voorstellen, zoŃ ieneminie naaldje komt niet tussen de wervels??? na een paar keer overleg haalden ze kussen onder mijn buik vandaan, plat liggen en hoofd plat. en yes... gelukt. In december terugkomen. Enne, ik heb het gevoel dat de erge pijn aan die kant wat minder is....tjoepie als dat zo mag blijven. is er in ieder geval weer iets gewonnen;-)

Inmiddels ook de griepprik gehaald etc.

enne mijn volgende stukje zal iets vrolijker zijn;-)