Pechvogel

Heeft iemand van jullie wel eens een pechvogel in het echt gezien? Nou ik wel, ik hoef maar in de spiegel te kijken!!

Laatste nieuws. Ik werd van de week aan tweede oog geopereerd (staar)Ik ging er vrolijk naar toe was dit keer dus niet echt zenuwachtig of zo. Nadat pilletje onder ooglid een uur had ingewerkt werd ik naar de operatiezaal gebracht.

Goh dat duurde, duurde. nou heb je niet echt benul van tijd als je geopereerd wordt maar ik wist wel dat het langer duurde dan de vorige operatie. Enne pijn, pijn. Arts zei op gegeven moment: je hebt pijn he, op mijn bevestigend antwoord werd steeds meer gedruppeld ( verdoving) . wat was ik blij toen ik klaar was.

Arts: tja dat heeft een stuk langer geduurd dan de vorige keer, het was moeilijk voor zowel u als voor mij. Bleek dat tijdens de operatie scheurtje was ontstaan in het kapsel. Op dat moment stond mijn hoofd er niet naar om meer te vragen. Ging thuis maar eens zoeken en laat dit nou maar gebeuren bij 1-2% van de staaroperaties. Nou ben ik dan geen spekkoper dat ik bij die paar procent mag zijn??;-(

t was geen leuke nacht dat kan ik je vertellen.

volgende dag weer controle en de arts vertelde dat ik moeilijke ogen heb om te opereren vanwege diepe ogen. tsja..wat is dat nou weer, ik heb zeker geen diepliggende ogen, integendeel.

Maar zoals ze ook zei; het is en blijft een operatie er kan altijd iets mis gaan. En in de afgelopen twee jaar is wel gebleken dat ik dan graag vooraan sta;-)

Maar ze vond het er goed uitzien en gelooft dat het wel weer in orde zal komen. Dat geloof heb ik dan maar weer tot mij genomen en we wachten af. Ben ik even blij dat ik maar twee ogen heb;-). Nu maar hopen dat het inderdaad goed is anders staat er zeker nog een operatie te wachten, maar daar ga ik niet van uit hoor. Dit is voor een oogarts ook een heel vevelende situatie en vervelende operatie, ik ga het maar niet allemaal uitleggen, ik heb er inmiddels veel over gelezen en geloof het wel.

Maandag moet ik nu weer voor controle komen.

Ik jaag ook iedereen met mijn rare dingen de stuipen op het lijf;-) de verpleegkundige die op mij stond te wachten: joh wat is er toch aan de hand wat is er gebeurd? Zoon die daar in de wachtkamer zit te wachten en de tijd maar voorbij ziet gaan. Hus die thuis maar lijdzaam af zit te wachten en niets hoort. tsjaa ze zullen toch niet gaan denken dat ik het leuk vind hè;-)

wat had ik ook alweer geschreven?Ja dat ik nog wat leuks te melden had, nou laat maar even zitten het is alweer even geleden, maarkomt nog wl. Ik ga nog even druppelen en een lekker paramolletje nemen;-)