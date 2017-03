Kleren maken de man/vrouw

Winkelen, daar heb ik nooit van gehouden dus dat dat niet meer kan i.v.m. de lichamelijke toestanden is geen straf voor mij. Waar anderen bv. kunnen genieten van het slenteren over de Albert Cuypmarkt was dat voor mij geen lol – ik ging wel eens met vriendinnen mee hoor omdat we dan vaak ook nog wel ergens op terras gingen zitten of b.v. uit eten gingen.

Maar ja nu moest er iets gebeuren, want omdat ik nog steeds ( en nog lang) Prednison slik en een hormoonpreparaat ( moet vijf jaar) i.v.m. de kanker en allebei die medicijnen gewichtstoename in de hand werken is er nog steeds niets af van de kilo's die ik aangekomen ben:-(. Het is ook maar een grote vraag of al die kilo's er ooit af zullen gaan. Omdat winkelen en kleren passen nog een hele opgave is en ik dat niet zie zitten, moest ik dan nu maar eens gebruik maken van postorderbedrijf. Nou keus genoeg via Internet. Enfin eentje uitgekozen en daar het een en ander besteld vooral lange broeken. .



De eerste die ik aantrok zat niet lekker, dus hup uit. De tweede zat wel goed en ik ging naar zoon: „kijk jij eens, kan dit - loop ik hiermee niet voor gek?”Nee hoor dat kan, draai je eens om. En toen begon hij te lachen. “Nou ma, daar loop je wel mee voor schut, trek maar eens uit.”

Wat bleek? De achternaad was helemaal niet gestikt stond dus helemaal open, ja dan kon ie wel goed zitten;-) we lagen in een deuk. De handel moest dus terug IK had er een blousejasje bij besteld,nou eh daar ontbraken twee knopen aan, dus ook op stapeltje „terug“.. Ik wist dat je op moest letten dat je een bewijs kreeg van terugbrengen. Ok...het was vlakbij en ik wilde dat daarom zelf even doen. Geef mijn pak af en krijg de vraag: wat is uw mobiele nummer? Nou dat weet ik niet uit mijn hoofd, dus kon ik niet geven. Geef me dan maar uw e-mail adres, ja dat wist ik wel. Maar ik kreeg geen bewijsje en toen ik daarom vroeg zei de mijnheer: “ dat leest u straks wel op uw computer.” Nou niks te lezen en na een paar dagen nog niet, Gekke zooi, ik bellen naar waar ik ingeleverd had . Oh dat kunnen wij niet meer nakijken . Dat was dus eens...maar nooit meer bij dat bedrijf

Gelukkig kreeg ik na ruim een week van het postorderbedrijf bericht dat ze de retourzending hadden ontvangen. Toch sta je raar te kijken. over afhankelijk zijn gesproken.....